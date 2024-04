Fallout 2 è ufficiale: Prime Video rinnova subito la serie grazie all'enorme successo

Le voci sulle riprese di Fallout 2 erano vere, perché nella notte abbiamo appreso che Prime Video ha ufficialmente rinnovato per una nuova stagione l'acclamata serie tv live-action tratta dall'omonimo videogame di Bethesda.

La serie, adattata dagli showrunner Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner e prodotta da Jonathan Nolan e Lisa Joy, ha dato allo streamer un gradito impulso di visualizzazioni, e ottenendo alcune delle migliori recensioni di sempre per la piattaforma con una media di un punteggio critico positivo medio del 94% su Rotten Tomatoes. Al momento del rinnovo, lo streamer ha affermato anche che Prime Video è tra i suoi primi tre titoli fino ad oggi (anche se, come al solito, non lo ha supportato con dati concreti).

“Jonah, Lisa, Geneva e Graham hanno affascinato il mondo con questo spettacolo rivoluzionario e selvaggio. L’asticella era alta per gli amanti di questo iconico videogioco e finora sembra che abbiamo superato le loro aspettative, attirando milioni di nuovi fan nel franchise”, ha dichiarato in una nota Jennifer Salke, capo di Amazon MGM Studios. “Il cast guidato da Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins e Kyle MacLachlan è stato davvero eccezionale. Vorremmo ringraziare Jonah e Lisa e i nostri amici di Bethesda per aver creato questa serie per noi, così come Geneva e Graham per essere saliti a bordo come showrunner. Siamo entusiasti di annunciare la seconda stagione dopo solo una settimana e di portare gli spettatori ancora più lontano nel mondo surreale di Fallout”.

Si prevede che le riprese della seconda stagione si sposteranno in California per beneficiare di un credito d'imposta di 25 milioni di dollari (la prima stagione è stata girata in gran parte a New York e nello Utah). Secondo un documento della California Film Commission, lo spettacolo ha un budget di 152 milioni di dollari.

Per altri contenuti ecco 5 cose che ci aspettiamo da Fallout 2.

The Vampire Diaries - Serie Comp. (1-8) ( Box 38 Dv) è uno dei più venduti oggi su