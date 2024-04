Fallout, 5 cose che la Stagione 2 non deve assolutamente sbagliare

Buonissima la prima, come vi dicevamo nella nostra recensione di Fallout, e con la conferma di una seconda in arrivo ci vogliamo già sbilanciare su cinque cose che Fallout 2 non deve assolutamente sbagliare.

Cominciamo con gli intrecci di trama. Ora che i personaggi in gioco si sono conosciuti e hanno intersecato le proprie vicende la seconda stagione di Fallout non dovrà sbagliare a renderle ancora di più dipendenti l'una dall'altra.

Mettiamo poi i mostri: abbiamo avuto qualche assaggio nella prima ma ci aspettiamo che la qualità sugli effetti speciali delle creature che popolano le wasteland possa ancora aumentare.

Altra cosa da non sbagliare sono le rivelazioni che ovviamente avremo sulla famiglia di Cooper Howard e su come lui affronterà quella che si prospetta essere una resa dei conti con la Vault-Tech.

Parlando proprio di loro, la seconda stagione di Fallout dovrà azzeccare una sorta di "board malvagio" che in tutti questi decenni ha controllato la fine del mondo, da quella che sembra essere New Vegas, almeno stando al finale della prima stagione.

Chiudiamo con l'evoluzione di Lucy e Maximus: già evidenziata sul finale della prima, questa cosa dovrà esplodere nella seconda stagione di Fallout, vedendo i due personaggi cambiare parecchio.

E secondo voi cosa non dovrà sbagliare nella prossima stagione? Diteci la vostra nei commenti! E sapevate che i fan stanno ricreando i personaggi di Fallout nel videogame?

