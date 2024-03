Fallout, 5 dettagli importanti sulla serie Amazon: tutto quello che dovete sapere

Cosa bisogna saper sulla serie tv di Fallout? In questo articolo vi raccontiamo 5 dettagli importanti da tenere a mente in vista dell'uscita dell'attesa serie tv basata sull'omonima saga di videogame, in arrivo in esclusiva su Prime Video.

La data d'uscita : contrariamente a quanto annunciato in precedenza, Fallout non uscirà più il 12 aprile ma l'11 aprile, con Prime Video che ci ha confermato di aver anticipato l'uscita di un giorno passando dal venerdì al giovedì.

: contrariamente a quanto annunciato in precedenza, Fallout non uscirà più il 12 aprile ma l'11 aprile, con Prime Video che ci ha confermato di aver anticipato l'uscita di un giorno passando dal venerdì al giovedì. Il modello di distribuzione : come forse già saprete, Fallout sarà composta da un totale di 8 episodi, ma ciò non vuol dire che dovreste aspettare otto settimane per scoprire il finale della storia. Prime Video ha infatti confermato che, eccezionalmente, gli episodi di Fallout usciranno tutti insieme l'11 aprile, seguendo il modello di distribuzione cosiddetto 'binge-watching'.

: come forse già saprete, Fallout sarà composta da un totale di 8 episodi, ma ciò non vuol dire che dovreste aspettare otto settimane per scoprire il finale della storia. Prime Video ha infatti confermato che, eccezionalmente, gli episodi di Fallout usciranno tutti insieme l'11 aprile, seguendo il modello di distribuzione cosiddetto 'binge-watching'. La trama : Basata su uno dei più grandi franchise di videogiochi di tutti i tempi, la storia di Fallout è ambientata 200 anni dopo l’apocalisse, quando i tranquilli abitanti dei lussuosi rifugi antiatomici Vault sono costretti a tornare nell’infernale paesaggio contaminato dalle radiazioni che i loro antenati si sono lasciati alle spalle e con stupore scoprono che ad attenderli c’è un universo incredibilmente complesso, allegramente bizzarro e estremamente violento. La serie non sarà l'adattamento di uno specifico videogame della saga, ma offrirà una storia totalmente originale.

: Basata su uno dei più grandi franchise di videogiochi di tutti i tempi, la storia di Fallout è ambientata 200 anni dopo l’apocalisse, quando i tranquilli abitanti dei lussuosi rifugi antiatomici Vault sono costretti a tornare nell’infernale paesaggio contaminato dalle radiazioni che i loro antenati si sono lasciati alle spalle e con stupore scoprono che ad attenderli c’è un universo incredibilmente complesso, allegramente bizzarro e estremamente violento. La serie non sarà l'adattamento di uno specifico videogame della saga, ma offrirà una storia totalmente originale. Il cast : i protagonisti Fallout sono Ella Purnell nei panni di Lucy, un’ottimista abitante del Vault, Aaron Moten nel ruolo di Maximus, un giovane soldato della Confraternita d’Acciaio, e Walton Goggins nel ruolo di Ghoul, un cacciatore di taglie di dubbia moralità. Con loro ci sarà anche il grande Kyle MacLachlan nel ruolo del Soprintendente Hank, leader del Vault 33 e padre di Lucy.

: i protagonisti Fallout sono Ella Purnell nei panni di Lucy, un’ottimista abitante del Vault, Aaron Moten nel ruolo di Maximus, un giovane soldato della Confraternita d’Acciaio, e Walton Goggins nel ruolo di Ghoul, un cacciatore di taglie di dubbia moralità. Con loro ci sarà anche il grande Kyle MacLachlan nel ruolo del Soprintendente Hank, leader del Vault 33 e padre di Lucy. Il futuro: attualmente non è chiaro quale futuro ci sarà per la serie, bisognerà certamente attendere i risultati ottenuti su Prime Video, ma in questi giorni i creatori dello show hanno lasciato intendere che Fallout potrebbe andare avanti per più stagioni.

Per altri contenuti recuperate il trailer ufficiale di Fallout.