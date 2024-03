Fallout, 5 momenti del gioco che la serie Amazon dovrebbe adattare

Nonostante Jonathan Nolan abbia già spiegato che la serie tv di Fallout non sia stata pensata per compiacere i fan della saga videoludica, ci sono alcuni momenti, che da appassionati, ci piacerebbe vedere rappresentati, o quantomeno menzionati e raccontati, all’interno dell’opera che si prepara a debuttare su Amazon Prime Video.

Dopo aver raccontato come è nato il personaggio del Ghoul in Fallout, torniamo ad occuparci dello show che porterà sul piccolo schermo il franchise Bethesda per condividere cinque momenti iconici che vorremmo riscoprire nella serie televisiva.

Partiamo, in questo senso, parlando del Liberty Prime e del momento in cui il robot è stato rimesso in sesto dalla Confraternita d’Acciaio per vendicarsi dell’enclave. In effetti, il momento in cui l’arma spara raggi laser rilanciando frasi di propaganda è certamente uno dei momenti più ricordati delle espansioni di Fallout 3.

Sempre a proposito del terzo capitolo non si può non desiderare di rivedere e ricordare la fine di Megaton, evento che prepara i giocatori al tono cupo dell’opera e che potrebbe essere incorporata nello show per evidenziare la brutalità delle Terre Desolate.

Un elemento fondamentale della saga videoludica è poi l’armatura atomica, ostentata in maniera quasi fanatica dai videogiochi e vero e proprio simbolo estetico del franchise. Il trailer del nuovo prodotto ha già introdotto la presenza dell’armatura e, da parte nostra, non vediamo l’ora di scoprire quanto spazio avrà nel corso della narrazione.

La zona di Shady Sands è stata anticipata in un breve riferimento nella clip promozionale di Fallout: una rivisitazione della missione per salvare Tandi, presente nel primo Fallout potrebbe essere di difficile rappresentazione ma allo stesso tempo fondamentale per ribadire ai fan e mostrare al nuovo pubblico l’enorme distesa delle Terre Desolate.

L’ultimo momento di cui vogliamo parlare è quello dedicato alla città di Nipton e alla terribile lotteria che ha visto protagonisti i suoi abitanti. Una scena fortemente cinematografica e sicuramente dal forte impatto, capace di impressionare i videogiocatori e raccontare nel migliore dei modi l’atmosfera post-apocalittica e oscura della saga.

In attesa di scoprire quali tra questi momenti di culto saranno riproposti nello show, vi lasciamo a tutto quello che dovete sapere su Fallout.