Fallout: 5 sviluppi di trama che vogliamo nella seconda stagione

La prima stagione di Fallout ha lasciato davvero tanti snodi di trama aperti da affrontare nella prossima, perciò abbiamo scelto cinque sviluppi che vorremmo assolutamente vedere in futuro su Prime Video.

Partiamo proprio con il finale di stagione: la fuga di Hank verso quella che sembra essere New Vegas. Vogliamo decisamente vedere la città e soprattutto chi sta comandando la Vault-Tech e coordina tutte le decisioni. L'abbiamo anche inserita tra le 5 cose che la stagione 2 di Fallout non deve sbagliare.

A questo si collega ovviamente il nuovo viaggio che compiranno Lucy e Cooper per raggiungere proprio New Vegas: viaggio in cui il loro rapporto evolverà, probabilmente facendoli diventare amici visto che la giovane ragazza ha deciso di seguirlo rinnegando il padre.

Importantissimo sarà poi lo sviluppo della trama di Norm, che potrebbe decidere di aprire tutte le capsule di criosonno dei vari esecutivi della Vault-Tech, avendo scoperto di vivere sostanzialmente in una grande bugia di cui suo padre è fautore.

La fusione a freddo vista sul finale di Fallout giocherà certamente un ruolo cruciale nella prossima stagione, dato che ne abbiamo visto soltanto un assaggio proprio nelle battute finali dell'ultimo episodio.

Ultimo elemento è ovviamente quello che deciderà di fare Maximus ora che è rientrato nella Confraternita, soprattutto se farà finta di farne parte per aiutare Lucy appena sarà possibile.

E voi quali sviluppi vorreste vedere nella prossima stagione? Diteci la vostra nei commenti! Qua intanto le citazioni dei giochi nella serie di Fallout.

