Fallout: l'altra serie tv con Walton Goggins da recuperare in attesa del Ghoul

In attesa di scoprire il personaggio del Ghoul in Fallout interpretato da Walton Goggins, c’è un’altra serie in cui l’attore è comparso e che si potrebbe definire assolutamente imperdibile.

Se non l’avete vista, è arrivato il momento di recuperarla. Stiamo parlando di Sons of Anarchy, serie ideata da Kurt Sutter. La serie “è essenzialmente la rivisitazione di Amleto di Kurt Sutter, ambientata nel mondo della cultura dei club motociclistici californiani. La serie segue Jax Teller (Charlie Hunnam), erede del club, mentre scopre il manifesto originale del suo defunto padre e le misteriose circostanze della sua morte per mano del nuovo presidente del club Clay Morrow (Ron Perlman) e della madre di Jax, Gemma (Katey Sagal)." Walton Goggins interpreta Venus Van Dam in sei episodi delle sette stagioni di Sons of Anarchy, apparendo per la prima volta come una prostituta che accetta di aiutare il club a ricattare qualcuno.

Oltre Sons of Anarchy, un’altra serie con Walton Goggins da recuperare se non l’avete ancora vista e The Shield, serie poliziesca andata in onda dal 2002 al 2008 in cui Goggins interpreta Shane Vendrell, componente di un gruppo di poliziotti denominati “strike team” che sfrutta la propria posizione per ricattare criminali, alternandosi tra azioni in nome della legge e reati.

Se ancora non lo avete visto, qui potrete trovare il trailer di Fallout con Walton Goggins.

