Fallout: Amazon omaggia il franchise con una nuova foto in attesa della serie!

Quest'estate sono ufficialmente iniziate le riprese della serie di Fallout, il nuovo show targato Amazon basato sul celebre franchise di videogiochi.

In occasione dei festeggiamenti per il 25° anniversario della serie di giochi ambientanti in un futuro post-apocalittico, le pagine social di Prime Video hanno voluto omaggiare Fallout con un post che ritrae diversi abitanti del Vault che fissano davanti a sé il portone del bunker, con una misteriosa sagoma che incombe nella luce. Vi lasciamo l'immagine in calce alla notizia.

Tuttavia, oltre a questo post, non sono stati rivelati nuovi dettagli sulla serie, ma aggiornamenti del genere vengono comunque sempre ben accolti dai fan, che non vedono l'ora di saperne di più. Poco tempo fa erano state ad esempio condivise le prime foto del Vault 32 dal set di Fallout.

La serie è prodotta dai creatori di Westworld Jonathan Nolan e Lisa Joy, con il primo anche regista della premiere e con Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner che saranno invece sceneggiatrici e showrunner. Per gli amanti di Twin Peaks, vi ricordiamo che in Fallout ci sarà Kyle Maclachlan. Tra le ispirazioni della prima stagione di Fallout pare vi sia in particolare il terzo capitolo della saga videoludica, uscito nel 2008.

E voi state aspettando questa nuova serie di Prime Video? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!