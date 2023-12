Fallout, l'apertura del Vault nel primo poster ufficiale

Mentre siamo immersi nel countdown per il trailer di Fallout, l'attesissima serie TV basata sull'omonimo videogioco si svela in un poster, pubblicato sul profilo Twitter/X di DiscussingFilm: per la gioia degli appassionati, possiamo assistere all'apertura del Vault!

Tuttavia, ricordiamo che il live-action non adatterà i capitoli della saga videoludica; al contrario, ci regalerà un racconto totalmente inedito ambientato a Los Angeles. L'atmosfera rimarrà in ogni caso la stessa, col mondo retro-futuristico in stile anni '50 a fare da sfondo.

Annunciato nel luglio 2020 e descritto come "un'avventura bizzarra, folle, divertente e sconvolgente come nessuno abbia mai fatto prima", il live-action ha iniziato le riprese il 5 luglio del 2022 tra New York, Utah e New Jersey. Nel cast, ricordiamo Walton Goggins (che interpreterà Ghoul/Cooper Howard), Ella Purnell (Lucy), Kyle MacLachlan (Hank), Mike Doyle (Spencer) e Cherien Dabis (Birdie).

Riguardo il franchise di videogiochi, invece, Fallout è stato pubblicato nel lontano 1997. Seguono altri dieci capitoli, dove i più recenti sono Fallout 76 del 2018 (RPG online, collocato prima degli eventi della storia iniziale) e Fallout Shelter Online del 2019 (applicazione per iOS e Android nel quale il giocatore assume il controllo di un Vault sotterraneo). Le informazioni sul quinto capitolo rimangono ancora ignote: confidiamo che la serie TV sarà il pretesto per aggiornarci sullo sviluppo. In totale, la saga videoludica avrebbe venduto oltre 600 mila copie in tutto il mondo.

I primi episodi del live-action debutteranno soltanto il prossimo 12 aprile 2024 su Prime Video, ma gli appassionati sono affamati di risposte: quante stagioni avrà la serie TV di Fallout? Di certo, l'immensa mole del materiale iniziale alza a dismisura le aspettative!