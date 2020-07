Fallout, arrivano nuove indiscrezioni sull'attesissima serie Amazon: partirà da Fallout 3

Dopo l'incredibile annuncio di una serie tv Amazon dedicata a Fallout, arrivano nuove indiscrezioni. Pare che la produzione, affidata ai creatori di Westworld Jonathan Nolan e Lisa Joy, prenderà le mosse dal terzo videogame del franchise.

É stato proprio questo terzo capitolo che è stato in grado di far conoscere la serie videoludica al grande ppubblico e, sembra essere quello più idoneo a raccontare una storia. Fallout 3 risulta essere infatti più coerente rispetto ai primi due capitoli e, rappresenta una grande opportunità per portare i nuovi fan nel mondo delle terre desolate, conquistandoli con una trama chiara e personaggi estremamente avvincenti.

Fallout 3 si svolge tra le rovine di Washington DC, la capitale della nazione, il che aiuta immediatamente le persone ad avere una precisa cognizione spaziale e a rendersi conto di cosa esattamente sia accaduto. Washington rende più facili i collegamenti ad altri luoghi della storia come Boston, West Virginia o Las Vegas e, fornisce un punto di riferimento per quello che sarà un universo molto più grande trattato in futuro.

Ancora più importante, tuttavia, è la storia vera e propria di Fallout 3. Ci sono missioni secondarie durante il gioco, molte delle quali sarebbero fantastiche per la serie ma, ciò che più conta è che questo è un capitolo abbastanza autonomo e sarà più semplice da capire anche per coloro che non sono molto appassionati del videogioco .

Il gioco racconta la storia del personaggio, The Lone Wanderer, che fugge dal Vault 101 e parte per una missione alla ricerca del padre scomparso. Alla fine scopre che sta lavorando alla creazione di un approvvigionamento di acqua pulita e decide di aiutarlo a completarlo. Lungo la strada, il personaggio viene coinvolto nella guerra che è scoppiata in tutto il Deserto. La creazione del sistema idrico aiuterà a collegare le cose alle storie di Fallout 4 e Fallout: 76. Nel frattempo, gli eventi della guerra aiutano a far luce su cià che accade in Fallout: New Vegas. Tutto dunque nel franchise può essere collegato a Fallout 3 senza troppi problemi.

C'è da dire, che dopo l'annuncio, molti fan sono preoccupati per il destino della serie su Fallout, si temono troppi errori grossolani. Staremo a vedere.