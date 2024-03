Fallout, l'autore della serie TV dovuto evitare spoiler sul nuovo gioco

La serie TV di Fallout andrà ad inserirsi in un contesto immenso: la saga videoludica post-apocalittica fece il suo esordio nel lontano 1997 e, da allora, ha avuto modo di costruire un universo sterminato e in continua espansione. Fattore, quest'ultimo, che l'autore dello show non ha certo potuto ignorare.

A parlarne è stato lo showrunner Graham Wagner, che dopo le parole del collega Jonathan Nolan (quest'ultimo, pochi giorni fa, ha praticamente definito la serie TV come un vero Fallout 5) ha messo in chiaro un po' di cose al riguardo, svelando anche di aver dovuto evitare interferenze con il prossimo capitolo del gioco nello scrivere la storia dello show Prime Video.

"Beh, ci sono state cose sulle quali ci è stato detto: 'Non fatelo perché lo faremo in Fallout 5'" sono state le sue parole. Insomma, la serie TV sarà da ritenere perfettamente canonica nell'universo di Fallout, ma non per questo sovrapponibile all'attesissimo quinto capitolo della saga: il fatto che Nolan e Wagner abbiano in qualche modo anticipato le intenzioni dei creatori del gioco, però, ci mostra come gli showrunner siano evidentemente entrati in perfetta sintonia con quelle atmosfere! E voi, che aspettative avete per questa serie targata Amazon? Fatecelo sapere nei commenti!