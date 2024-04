In Fallout ce ne sono di cotte e di crude, ma gli autori avevano un limite per la violenza

La serie tv di Fallout, adattamento di Prime Video dell'omonima saga di videogame, ne fa vedere di cotte e di crude, dal punto di vista della violenza grafica, ma dovete sapere che durante la realizzazione degli episodi gli autori si sono posti un limite tassativo.

Parlando con The Hollywood Reporter gli showrunner e sceneggiatori Geneva Robertson-Dworet (Captain Marvel) e Graham Wagner (Silicon Valley), che hanno lavorato alla serie tv di Prime Video insieme ai produttori esecutivi Lisa Joy e Jonathan Nolan (quest'ultimo anche regista dei primi tre episodi), hanno dichiarato:

"Volevamo che la violenza sembrasse molto accentuata e in stile Tarantino. Stilizzata, per così dire. Quindi fin dall'inizio abbiamo deciso di escludere la violenza reale: tutto ciò che sarebbe sembrato troppo reale, lo abbiamo cancellato…Quella è stata l'unica linea che abbiamo tracciato, da questo punto di vista, e non l'abbiamo mai superata. Ovviamente sapevamo di essere a lavoro sull'adattamento di un videogioco che può essere molto violento. La violenza è certamente parte di questa mitologia e di questo mondo. Ma volevamo che fosse la violenza di un altro mondo, un mondo di fantasia. Non è la violenza del nostro mondo."

Per altre curiosità legate alla serie tv, scoprite la vera location del nostro mondo che ha ospitato il deserto post-apocalittico di Fallout.

