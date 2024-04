Fallout: colpo di scena! La serie TV arriva prima, ecco quando

La serie TV basata sul famosissimo action-RPG di Bethesda arriverà un po' prima di quanto previsto. Quello di Fallout è un prodotto seriale tra i più attesi del 2024, che tiene con il fiato sospeso i milioni di fan del franchise, e che quindi potrà essere goduto con qualche giorno di anticipo.

Precisamente, la prima stagione in uscita su Prime Video sarà composta da ben otto episodi, e verranno presentati in anteprima mercoledì 10 aprile, vale a dire domani, a partire dalle ore 18:00 PST (le 3:00 di notte di martedì in Italia). Ben due giorni prima rispetto a quanto era stato dichiarato; ricordiamo infatti che, almeno inizialmente, la serie TV drama dai creatori di Westworld avrebbe dovuto debuttare il 12 aprile. Todd Howard ha inoltre svelato i retroscena che hanno portato alla creazione della serie TV basata sul videogioco. Ma c'è di più: i fan di tutto il mondo, tramite una apposita chat dal vivo su Prime Video, potranno scegliere la propria fazione e interagire con altri durante la premiere del primo episodio.

La serie TV racconta il mondo di Fallout, che ha recentemente compiuto 26 anni dal suo debutto, e lo fa immergendoci nel suo futuro distopico/post-apocalittico che da sempre lo contraddistingue. Tra le domande che i tanti fan e curiosi si pongono ora ce ne è una in particolare, ovvero: serve aver giocato Fallout per comprendere la serie TV?

Tra i protagonisti della prima stagione troviamo Ella Purnell, Walton Goggins, Aaron Moten, Moisés Arias, Kyle MacLachlan, Sarita Choudhury, Michael Emerson, Leslie Uggams, Frances Turner, Dave Register, Zach Cherry, Johnny Pemberton, Rodrigo Luzzi, Annabel O'Hagan e Xelia Mendes-Jones.

