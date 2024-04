Fallout, ecco cosa i fan dovrebbero notare nella serie Amazon

Fallout è finalmente arrivata su Amazon Prime Video con tutta una serie di sorprese dedicate ai fan e un universo incredibilmente profondo da scoprire per i neofiti. I componenti del cast della serie tv, intervistati in proposito, hanno specificato quali sono i dettagli che saranno in grado di fare impazzire gli spettatori dello show.

Dopo aver riportato il rating su Rotten Tomatoes di Fallout, torniamo ad occuparci dell’adattamento televisivo della saga videoludica Bethesda per condividere le parole di alcuni degli attori coinvolti nel progetto riguardo gli aspetti più interessanti della nuova opera legata alla narrazione post-apocalittica della saga.

Iniziamo con il punto di vista di Johnny Pemberton, che ha spiegato: “Credo che la cosa che più mi entusiasmi è che gli spettatori vedano il modo in cui è girata la serie. È un cenno a un certo aspetto del gioco, come il gameplay. Quindi è bello. Se non lo riconoscere, è comunque bello… ma è un aspetto che si presta a essere davvero interessante tanto per propositi cinematografici quanto come richiamo per gli appassionati dei giochi”.

Secondo Cameron Cowperthwaite, invece: “Il design della produzione. Jonathan Nolan, il suo team e tutti gli altri hanno costruitto tutto. Si poteva toccare. Ho partecipato a film in cui si usa il green screen, ma questo era reale. Quindi penso che questo sia qualcosa che apprezziamo davvero nel cinema a volte senza saperlo. Penso che tutti apprezzeranno il livello di sforzo e di dettaglio che c’è stato, specialmente per un mondo che è retrò”.

Anche Rodrigo Luzzi ha voluto porre l’accento sull’incredibile costruzione dell’ambientazione: “Credo che la cosa che più mi emozioni è che vedano tutto il duro lavoro che tutti hanno voluto fare per portare sullo schermo quell’enorme mondo. Voglio dire, è epico. È cinematografico. Si attiene al materiale di partenza e lo rende accessibile anche a chi non ha investito tutto quel tempo. E penso che tutti saranno davvero sorpresi”.

Xelia Mendes-Jones ha voluto rivolgersi ai fan dei videogiochi: “Si è parlato molto di Fallout 5, ma credo che questo sia un nuovo mondo che viene presentato ai fan. Fa parte dell’universo di Fallout, è canonico e originale. Quindi, se volete altri contenuti di Fallout, eccoli qui. È divertente, sanguinoso, cruento e ricco d’azione. Ha tutto”.

Infine, Chris Parnell ha voluto omaggiare, con la sua risposta, il lavoro complessivo fatto sulla serie: “È difficile scegliere una cosa sola. Il valore della produzione è straordinario. È cinematografico. Quello che hanno creato è un mondo enorme”.

In attesa di scoprire come sarà accolto dagli appassionati il nuovo prodotto del colosso di Jeff Bezos, vi lasciamo alla nostra recensione di Fallout.

