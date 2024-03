Fallout: data d'uscita, numero di episodi e tutto quello che dovete sapere

Come anticipato dalla prima clip ufficiale di Fallout, la serie tv basata sul celeberrimo franchise di videogiochi è in procinto di esordire su Amazon Prime Video.

Più precisamente, la data da segnare sul calendario è l'11 aprile 2024, come confermato ad inizio marzo, in occasione della distribuzione del trailer ufficiale di Fallout. In questo caso, contrariamente al solito, Prime Video ha scelto di pubblicare da subito tutti gli 8 episodi che compongono la serie, consentendo così a chi vuole di godersi l'intero spettacolo senza interruzioni.

Non sono ancora noti i titoli delle singole puntate, ma Jonathan Nolan dirigerà i primi tre episodi. Nolan, tra l'altro, figura anche tra i produttori esecutivi dello show creato da Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner. Di recente, proprio quest'ultimo ha esplicitato l'intenzione di estendere lo spettacolo ben oltre la prima stagione.

Quanto al cast, esso sarà capitanato da Ella Purnell e Walton Goggins, rispettivamente nei ruoli di Lucy e il Ghoul. Oltre a loro, anche Kyle MacLachlan (l'iconico protagonista di Twin Peaks interpreterà Hank), Mike Doyle, Matt Berry, Moisés Arias, Johnny Pemberton e molti altri. In particolare, non è ancora stata resa nota la natura dei ruoli di Chris Parnell, Leslie Uggams e Zach Cherry.

La trama di Fallout, ambientata in un futuro distopico e post-apocalittico, segue il personaggio di Lucy (residente del Vault 33, uno dei tanti bunker antiatomici costruiti per tenere al sicuro l'umanità) nel momento in cui decide di avventurarsi in una Los Angeles ormai devastata per salvare il padre Hank.

