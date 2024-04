Fallout, quanto è difficile adattare un videogame rpg? Parlano i creatori

Abbiamo già visto Fallout in anteprima, ma in attesa della scadenza dell'embargo e dopo aver scoperto come il successo di The Last of Us abbia aiutato Fallout lasciamo parlare i creatori della serie tv di Prime Video.

Parlando con ComicBook alla premiere dello show Prime Video, gli sceneggiatori Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner hanno spiegato che, grazie ai tanti capitoli del videogame Fallout realizzati nel corso degli anni, c'era semplicemente troppo materiale da inserire in una stagione, ma allo stesso tempo loro conoscenza della saga gli ha permesso di riempire ogni centimetro di ogni fotogramma con riferimenti all'universo di Fallout.

"Stiamo parlando di 25 anni di giochi enormi, giochi che se sei un completista possono tenerti occupati anche per 1.000 ore ciascuno", ha detto Wagner. "Noi abbiamo avuto una stagione da otto, e nel momento in cui ti rendi conto di quanto poco del gioco puoi far effettivamente entrare nella tua serie abbiamo deciso per un approccio originale dal punto di vista narrativo. Allo stesso tempo, però, abbiamo portato il nostro amore per i videogame della saga e letteralmente ogni angolo di ogni inquadratura è pieno di riferimenti ai giochi. E pensate che anche così abbiamo la sensazione di aver a malapena scalfito la superficie del mondo di Fallout in questa prima stagione. Ma speriamo che sia memorabile per i fan".

Tutti gli otto episodi di Fallout debutteranno su Prime Video l'11 aprile. Per altri contenuti scoprite il nuovo poster ufficiale di Fallout.

