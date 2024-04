Fallout, tutte le domande a cui la Stagione 2 dovrà rispondere

Cosa ci lasciano i primi otto episodi della serie Prime Video? Quali sono i punti da chiarire in merito ad un probabile seguito della prima stagione di Fallout? Ma soprattutto, quali sviluppi ci saranno nella seconda stagione?

Nel mentre, il successo della serie sembra davvero inarrestabile, tanto che Fallout è tornato ad essere tra i giochi più giocati nell'ultimo periodo. Il brand si è quindi ritagliato il meritato spazio anche nel mondo delle serie TV, con un prodotto davvero ottimo sotto ogni punto di vista. Molti considerano quella di Prime Video una delle migliori trasposizioni di un videogioco per il piccolo schermo, e non potremmo che essere più d'accordo con tale affermazione. Tuttavia, ora, c'è da capire quali saranno gli sviluppi futuri della serie TV, per la quale non è ancora stata confermata una seconda stagione.

Fallout 2 si farà?

Il primo dubbio che legittimamente ci si pone in merito alla serie TV Prime Video. Probabilmente sì, anche se, almeno per ora, non ci sono conferme o smentite ufficiali. Analizzando il finale di Fallout siamo abbastanza sicuri che ci sarà un seguito; se poi andiamo ad addizionare il grande successo che la prima stagione sta registrando tra addetti ai lavori e fan entusiasti... possiamo dirlo con sicurezza, Fallout 2 vedrà la luce.

Di cosa potrebbe parlare una seconda stagione?

Quest'altro dubbio è un po' più difficile da sbrogliare. Basandoci sugli avvenimenti della prima stagione, nel finale viene inquadrata quella che sembrerebbe essere la skyline di New Vegas. È quindi lecito immaginare che nella prossima stagione potrebbe esserci spazio per la cittadina, protagonista dell'apprezzato spin-off della serie uscito nel 2010 ed annoverato per essere uno dei migliori esponenti dell'intera saga.

Quando potrebbe uscire la seconda stagione?

Resta infine da capire quando vedrà la luce una seconda stagione di Fallout. Vista la grande complessità in merito alla messa in scena degli ambienti - dal Vault alle Wasteland, passando appunto per New Vegas - ci immaginiamo che dovremo attendere almeno fino alla seconda metà del 2025. Dunque armqualatevi di pazienza e, nel caso, riguardatevi gli otto episodi per scovare tutti gli Easter egg sparsi qua e là per gli amanti della serie di Fallout.

