Fallout, due finali alternativi di Fallout 4 sono canonici con la serie tv?

Secondo diversi spettatori della serie tv di Amazon Prime Video Fallout, gli sceneggiatori potrebbero aver reso canonici due particolari finali di Fallout 4, il capitolo della saga videoludica uscito nel 2015. Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler sulla serie Fallout e su Fallout 4.

Se non proseguite nella lettura della news potete leggere la nostra recensione di Fallout.

Nel primo episodio della serie, l'enorme dirigibile della Confraternita d'Acciaio domina i cieli sopra la sede della fazione. Secondo diversi fan su X, questo dirigibile è il Prydwen, lo stesso di Fallout 4.

Sui social e sul web ci sono parecchie opinioni divergenti su quale dettaglio possa confermare questa tesi. Secondo la sezione di Fallout di Wiki, il dirigibile è il Prydwen, affermando che il mezzo era ancora operativo nell'anno 2996 durante la serie tv ma non presenta alcuna fonte.

Altre tesi affermano che sulla poppa del dirigibile si possa leggere la scritta 'Prydwen' ma per adocchiarlo pare ci voglia un microscopio.

Molti videogiocatori di Fallout sembrano molto interessati a questo dettaglio della serie e su ciò che potrebbe significare per i giochi di Bethesda. Sappiamo che l'azienda considera la nuova serie Prime Video come canonica nell'universo più ampio di Fallout, e se il dirigibile è davvero il Prydwen potrebbe confermare un finale di Fallout 4 come canonico con la serie tv.

Se davvero il dirigibile nella serie è il Prydwen, significa che il personaggio del giocatore si è schierato con la Confraternita d'Acciaio o i Minutemen. Ricordiamo che il Prydwen viene distrutto se il giocatore decide di schierarsi volontariamente con la fazione dei Railroad e non con la Confraternita d'Acciaio verso la fine di Fallout 4. Tuttavia, è possibile lasciare il Prydwen intatto, nel caso in cui il giocatore decida di schierarsi con i Minutemen, evitando di rendere ostili i Railroad e la Confraternita.

Scoprite la timeline di Fallout, la serie disponibile su Amazon Prime Video.

La Signora In Giallo (Box-Serie Completa) è uno dei più venduti oggi su