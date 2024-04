Fallout, questo elemento della serie tv è molto simile a Fallout 3

Seppur mantenga intatto il senso di libertà assoluta, andando "per la propria strada", la serie Amazon Prime Video di Fallout ha alcuni elementi che si connettono fedelmente alla saga videoludica. Ne abbiamo scovato uno in particolare, che fa riferimento ad uno dei capitoli più amati dell'intero franchise.

La serie sta, nel mentre, sta racimolando un grande successo tra appassionati al genere e non solo. Una delle peculiarità che contraddistinguono il prodotto Amazon Prime Video è quella di saper camminare con le proprie gambe, risultando una serie godibile sia per chi ha giocato i capitoli del franchise sia per chi non lo ha mai fatto. Nei giorni scorsi vi abbiamo elencato tutte le canzoni presenti negli 8 episodi di Fallout, molte delle quali provengono proprio dalla controparte videoludica. Oggi vogliamo soffermarci su un elemento narrativo che si connette fedelmente al terzo capitolo della serie videoludica, nonché il primo ad essere stato sviluppato da Bethesda.

Nonostante lo show introduca e tenda a sviluppare personaggi e ambienti completamente nuovi, mai comparsi nella serie di videogiochi, molti fan hanno notato alcuni collegamenti diretti e indiretti ai capitoli usciti negli anni. Nello specifico stiamo parlando di Fallout 3, uno dei giochi più amati dell'intera saga e tra i protagonisti della nostra analisi sui migliori Fallout usciti.

Gli sceneggiatori devono avere amato particolarmente le vicende narrative di Fallout 3. Nella serie Prime Video una delle protagoniste, Lucy, è vittima delle vicende che portano il suo mondo, il Vault 33 nel quale è nata e cresciuta, a divenire un posto non più sicuro come era un tempo. Un altro elemento che connette Fallout 3 alla serie è il rapimento del padre della protagonista; così come avviene nel videogioco, anche il padre vedovo di Lucy sarà vittima di un rapimento. Ed è proprio a causa di questo avvenimento che la protagonista deciderà di salire in superfice per cercarlo, addentrandosi in un mondo ostile e sconosciuto.

Elementi che quindi connettono apertamente il franchise videoludico con la controparte seriale e che faranno sicuramente piacere agli amanti della saga. Una storia "familiare", ambientata nella parte opposta del paese con sviluppi probabilmente distanti dal videogioco, ma che strizza l'occhio a chi, negli anni, si è avventurato nelle lande di Fallout con gamepad alla mano.

Romanzo Criminale - Coll.Comp.St.1-2 ( Box 8 Dv) è uno dei più venduti oggi su