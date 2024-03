Fallout esordirà a Cannes: svelato il programma del festival Canneseries

Oltre i 5 dettagli della nuova serie Fallout che dovete assolutamente sapere, il nuovo show Amazon Prime Video sarà presentato in anteprima al festival “Canneseries”.

La serie creata da Jonathan Nolan esordirà al festival delle serie tv, fratello del più celebre festival di Cannes dedicato ai lungometraggi. A presenziare per rappresentare Fallout ci saranno gli attori Michael Douglas, Kyle MacLachlan e Ella Purnell. Altra serie di punta alla manifestazione sarà “Franklin”, diretta dal leggendario regista di serie Tv Tim Van Patten, che chiuderà la kermesse.

“Questa prossima edizione rappresenta il culmine dei nostri sforzi e un vero e proprio successo in un mercato competitivo e difficile che è stato colpito da una pandemia, un doppio sciopero, turbolenze geopolitiche ed economiche", ha dichiarato a Variety il direttore artistico di Canneseries Albin Lewi. “La nostra programmazione è qualitativa e variegata, con un mix di serie attese da piattaforme e reti e di scoperte pure. Abbiamo innovato con questo concetto di festival televisivo di livello mondiale e non è stata una scommessa facile, perché i distributori televisivi non vivono di festival come fanno con i film. Ma siamo riusciti a creare un vero e proprio marchio con Canneseries.”

Se ancora non l’avete visto, qui potrete guardare il primo trailer ufficiale di Fallout.