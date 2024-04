Fallout: i fan stanno ricreando gli attori della serie tv nel videogame 

Un successo inatteso ha colpito la nuova serie TV ispirata a Fallout. La pluriennale saga RPG post apocalittica ha finalmente dato i suoi frutti televisivi, con uno show che ha convinto anche la nostra redazione.

Successo che ha riacceso l'interesse per il franchise videoludico, con milioni di giocatori tornati a ripopolare le pericolose lande dei vari Fallout. Così, nel mentre che è stata confermata la seconda stagione di Fallout su Prime Video, l'account ufficiale del franchise ha pensato di condividere le build per costruire i tre personaggi protagonisti in Fallout 76.

Trattandosi di un'informazione ufficiale, le build risultano molto dettagliate e estremamente fedeli alle controparti originali della serie TV. Il Ghoul, Lucy e Maximus prendono così vita anche nel videogioco, con un elenco preciso dei loro S.P.E.C.I.A.L., quindi i vantaggi che ognuno potrà sfruttare nel multiplayer. Bethesda ha inoltre condiviso alcuni suggerimenti su come vestire i tre, con equipaggiamenti che possano trarre beneficio dalle loro statistiche specifiche.

Il Ghoul

Come è lecito aspettarsi, il Ghoul interpretato da un maestoso Walton Goggins è un personaggio che spicca per l'utilizzo delle armi, in particolare le pistole e fucili. A tal proposito, qui vi abbiamo spiegato cosa sono i Ghoul e come lo si diventa. Come altri tratti distintivi non manca il cannibalismo e alcune caratteristiche proprie dei ghoul, nonché la resistenza alle radiazioni. Vagabondo e amico degli animali sono altre caratteristiche che non possono mancare, mentre sul vestiario Bethesda consiglia un cappello da cowboy e uno spolverino.

Forza: barbaro e scudo antiproiettile

Percezione: fuoco concentrato, fuciliere, fuciliere esperto, fuciliere esperto, killer di carri armati, martellatore a terra

Resistenza: Pancia di Piombo, Cannibale, Corazzata, Ghoulish, Radicool e Chem Fiend

Carisma: vagabondo solitario e amico degli animali

Intelligenza: palla da demolizione

Agilità: Bersaglio in movimento, Azione Ragazzo/Ragazza, Evasivo, Furtivo, Adrenalina e Gun Fu

Fortuna: psicopatico, quadrifoglio, primavera della morte triste, mani veloci, critici migliori e saggezza critica

Vestito: cappello da cowboy e spolverino

Lucy

L'abitante del Vault è anch'essa molto abile nell'utilizzo delle armi, ma oltre a queste peculiarità ha uno spiccato carisma che la contraddistingue nelle conversazioni con gli abitanti del mondo di Fallout. Tra gli altri tratti caratteristici troviamo esperto di robotica, in farmaceutica e pronto soccorso. Ovviamente per l'outfit si fa riferimento alla tuta e allo zaino del Vault di provenienza, ovvero il 33.

Forza: portiere con le braccia e schiena forte

Percezione: Commando, Fuciliere, Crack Shot, Exterminator e Long Shot

Resistenza: ringiovanito e vivificante

Carisma: personalità ispiratrice e magnetica

Intelligenza: esperto di primo soccorso, strumenti stabili ed esperto di robotica

Agilità: Gun Runner e Packin' Light

Fortuna: buona con sale, Pharma Farma, geni inamidati e misterioso salvatore

Completo: tuta e zaino del Vault 33

Maximus

Nessuna sorpresa per il personaggio di Maximus, che punta tutto sulla forza essendo l'unico dei tre che utilizza l'armatura della Confraternita d'Acciaio. Per questa build Bethesda consiglia di sfruttare l'abilità artigliere pesante e schiena forte, mentre per la resistenza "tutta la notte". Abilità che rendono il personaggio un vero e proprio sopravvissuto della zona contaminata.

Forza: Dolore, Braccia, Carica completa, Artigliere pesante e Schiena forte

Percezione - Tiro speciale

Resistenza: tutta la notte

Carisma: guardie del corpo, manovre di squadra e tenderizzatore

Intelligenza: alimentazione portatile, Fix It Good, Wrecking Ball, Stabilizzato, Power Patcher e Power User

Agilità: Cavaliere Bianco

Fortuna: il misterioso salvatore e One Gun Army

Vestito: armatura potenziata

E voi? Avete ricreato i tre personaggi protagonisti in uno dei numerosi Fallout usciti nel corso degli anni? Quali caratteristiche gli avete donato? Rispecchiano i consigli di Bethesda?

Inside Out-Special Pack 2016 è uno dei più venduti oggi su