Fallout, i fan sono soddisfatti dal trailer? La reazione del web

Negli ultimi anni stiamo assistendo ad una vera e propria intermediazione tra le produzioni cinematografiche e quelle videoludiche. Queste ultime infatti stanno avendo le loro trasposizioni live action con esperimenti mai tentati prima, come la serie su Halo o i film su Sonic. Adesso però sembra che sia anche il turno di Fallout.

Nel mentre che il franchise del porcospino blu si prepara ad introdurre Shadow in Sonic 3, in molti di certo saranno ancora scossi da ciò che è stato mostrato nel primo trailer ufficiale della serie tratta dal gioco Bethesda.

Le premesse però sembrano buone ed in molti tra gli appassionati si ritengono cautamente ottimisti, probabilmente per merito della innumerevole quantità di azione, umorismo e sangue presente nel video, tutti tratti che chi ha giocato ai titoli su console o PC può riconoscere come distintivi della saga.

Attualmente numerose serie di fantascienza come Stranger Things, The Expanse e Westworld stanno terminando o sono già concluse. In tal senso Amazon Prime Video si augura che il vuoto nel genere possa essere colmato proprio da Fallout. Di certo si tratta di una prova impegnativa ed una sfida che non tutti sarebbero disposti ad accettare, non resta che attendere l'uscita dei primi episodi per capire quale potrebbe essere il futuro dello show.

Voi che ne pensate? Se ve la foste persa ecco la nostra recensione della prima stagione di Halo.