Fallout, le foto leak dal set della serie ci mostrano il design dell'armatura potenziata!

Siamo in un periodo fortunato per le trasposizioni delle serie videoludiche sul piccolo schermo: dal recente successo di Halo su Paramount+, all'adattamento di The Last of Us in arrivo nel 2023, ce n'è davvero per tutti. A questi si è unito ora anche Fallout, dal cui set è da poco arrivato un leak che mostra l'armatura potenziata.

La serie di immagini è trapelata online da diverse fonti dopo che le riprese di Fallout sono iniziate. Le foto fanno vedere le varie angolazioni dell'armatura, la quale si mostra imponente così come i fan dei videogiochi speravano che fosse. Una di queste è arrivata il 22 Luglio dall'utente Twitter HunterWorldv2, che ha sostenuto di aver ricevuto le foto da qualcuno che si trovava sul set. Negli scatti, che troverete in fondo all'articolo, possiamo avere una visione parziale di un'armatura potenziata incompiuta e lasciata "a riposo", in attesa di essere utilizzata.

A darci una vista migliore dell'armatura è stato un utente Reddit di nome Fruhmann. Anche lui ha sostenuto di aver ricevuto gli scatti da qualcuno che era sul set, ed è chiaro che la produzione di Fallout deve aver trovato tra i suoi lavoratori dei veri fan del videogioco. In queste immagini l'armatura potenziata è effettivamente costruita, e vediamo le gambe molto da vicino. Sicuramente in prospettiva sembreranno più grandi di quello che sono, ma è chiaro che la struttura deve essere piuttosto mastodontica, e molto simile a quella vista in Fallout 4. Il design di quest'ultima, infatti, era stato accolto molto bene nei videogiochi, dove appariva come un'armatura meccanizzata in cui i giocatori potevano entrare. Per avere una visione più completa, però, non ci resta che attendere le prime immagini ufficiali. O, se siamo fortunati, un altro leak.