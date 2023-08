Fallout, alla Gamescon il teaser della serie tv: 'Fedele e fantastico'

Durante il secondo giorno della Gamescom 2023, gli ospiti hanno ricevuto una bella sorpresa: durante la presentazione di Starfield è stato mostrato un primissimo teaser trailer della nuova serie TV di Fallout, che arriverà ufficialmente su Prime Video nel corso del 2024. Secondo le prime indiscrezioni, sarà fantastica e fedele all'originale.

Durante la presentazione di Starfield, nessuno degli ospiti si aspettava di vedere un teaser di Fallout presentato da Todd Howard. In sala agli ospiti sono stati mostrati solo alcuni spezzoni, perché Todd Howard non voleva svelare troppo. Ma durante il teaser sono stati rivelati molti aspetti diversi della serie, che si ricollegano ad alcuni dettagli del gioco tra i preferiti dai fan. Si è trattato del primo materiale ufficiale mostrato dall'epoca dell'annuncio di Fallout da parte di Prime Video.

Tra questi aspetti possiamo citare La Confraternita d'Acciaio che marcia attraverso un deserto con i suoi iconici veicoli Vertibird, la classica scena della porta di un caveau che si apre mentre la luce del sole acceca una donna che si trova all'interno della faglia, un assalto con più testate nucleari che sembra essere ambientato più in un'epoca moderna e che ci dà un'idea di come si svolga il tutto, e infine un personaggio ghoul che assomiglia molto al John Handcock di Fallout 4.

Questo è tutto ciò che è stato mostrato agli ospiti durante il teaser di Fallout, dalle piccole clip è emerso il valore della produzione e l'amore per la serie da parte del team che la produce. Questo è un buon segno e ha lasciato molti giocatori con la voglia di vedere questo show. Purtroppo, però, il teaser non verrà diffuso pubblicamente in streaming e per ora sappiamo solamente che Fallout uscirà su Prime Video nel corso del 2024.

Come confermato dal poster di Fallout, sappiamo che la storia sarà ambientata a Los Angeles.

Sappiamo anche che l'adattamento televisivo di Fallout non sarà legato a nessuno degli attuali giochi usciti e dovrebbe avere una storia originale. Tuttavia, c'è la possibilità di inserire piccoli easter egg come la Confraternita d'Acciaio, o potenzialmente altre società legate al mondo di Fallout.

La serie è sviluppata da Lisa Joy e Jonathan Nolan, già dietro a serie come Westworld e Inverso.