Fallout: ecco l'iconica stazione di servizio 'Red Rocket' sul set della serie Amazon

Mentre proseguono le riprese della serie televisiva tratta dal franchise videoludico Fallout e prodotta da Amazon Prime Video, sono trapelate online delle nuove immagini dal set. Tra queste, possiamo vedere che tra le varie scenografie sono stati ricreati i paesaggi apocalittici del gioco, compresa la mitica stazione di rifornimento Red Rocket.

Le foto, condivise su Reddit, mostrano che la troupe di Fallout ha trasformato una stazione di servizio a Nyack, New York, in una sede di Red Rocket. Red Rocket è un'importante catena di stazioni di servizio nell'universo dei videogiochi di Fallout, le cui sedi sono facilmente identificabili per la forma distintiva delle loro tettoie. È interessante notare che questa stessa stazione di servizio reale è stata utilizzata per le riprese di altre produzioni non correlate, in particolare la ricordiamo nel primo film di John Wick con Keanu Reeves.

La catena Red Rocket è stata introdotta nell'universo di Fallout nel gioco Fallout 3 del 2008, ambientato nella Capital Wasteland (ovvero i resti di Washington D.C. e dintorni). Tuttavia, la versione della stazione di servizio presentata nella serie Prime Video sembra essere basata direttamente sul design dei Red Rocket presenti in Fallout 4 del 2015, che invece si svolge nel Commonwealth (cioè i resti di Boston e dintorni). In ogni caso, l'inclusione della Red Rocket sembra rafforzare l'idea che la serie live-action di Fallout si svolgerà nella East Coast.

Detto questo, secondo Todd Howard, capo di Bethesda Game Studios, la serie Fallout di Prime Video non adatterà la storia di nessuno dei videogiochi esistenti, ma racconterà invece una storia completamente nuova ambientata nello stesso universo. "Quando era stato pensato un adattamento cinematografico, si voleva raccontare la storia di Fallout 3 o la storia di Fallout 4, e il risultato era mediocre", ha detto Howard riguardo ai precedenti tentativi di adattare Fallout in live-action. "In questo caso si trattava di dire: 'Ehi, facciamo qualcosa che esista all'interno del mondo di Fallout'".

Howard ha continuato: "Non si tratta di raccontare la storia di un capitolo del gioco. È fondamentalmente un'area della mappa. Raccontiamo una storia che si inserisce nel mondo che abbiamo costruito, che non infrange nessuna regola, che può fare riferimento a cose presenti nei giochi, ma che non è una trasposizione dei giochi". E ha concluso: "Esiste nello stesso mondo, ma è una cosa unica, quindi lo arricchisce. Inoltre, le persone che non hanno giocato ai giochi e che non hanno potuto sperimentare quanto Fallout sia fantastico, potranno comunque guardare la serie".

Chissà se anche Fallout riuscirà a raggiungere i livelli di perfezione di The Last of Us su HBO. Nel cast troveremo anche Kyle MacLachlan, l'Agente Cooper di Twin Peaks.