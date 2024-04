Fallout: la location post-apocalittica non è un set né CGI, esiste davvero

La serie tv di Fallout sta ottenendo numerosi riconoscimenti dalla stampa, dai fan della saga di videogame e dagli spettatori casuali abbonati a Prime Video, anche grazie al fascino dei suoi set e delle sue location.

Una curiosità che potrebbe stupirvi è il fatto che il deserto post-apocalittico di Fallout esiste davvero: si avete letto bene, non si tratta di un set ricostruito negli studios e abbellito con la CGI o con il famoso The Volume, la tecnologia utilizzata per The Mandalorian e The Batman, ma un vero deserto che ha ospitato le riprese della serie tv diretta e prodotta da Jonathan Nolan.

Dovete sapere infatti che le scene di Fallout ambientate nella Wasteland sono state girate in Namibia, sulla Skeleton Coast: questa particolare parte del deserto ospita Kolmanskop, una città fantasma piena di rovine di case un tempo bellissime, proprio come quella in cui Lucy entra nel secondo episodio. Il clima secco del deserto del Namib mantiene intatte non solo le rovine di queste case, ma anche le loro decorazioni e i loro mobili. L'ex città mineraria, situata in una parte del deserto conosciuta come "la zona proibita", fu completamente abbandonata nel 1956, e una compagnia privata di tour dei fantasmi la trasformò in un'attrazione turistica nel 2002. "Siamo stati trasportati, davvero in questo set desolato. È diventato il nostro set, le sabbie della Namibia sono magnifiche" ha detto la star Aaron Moten a GamesRadar+.

