Fallout, Michael Emerson ricorda il finale di Lost: 'Ne sono molto orgoglioso ancora oggi'

La serie tv di Fallout, tra le tante altre cose, ha riportato sul piccolo schermo il mitico Michael Emerson, indimenticabile attore protagonista dell'ampio cast della serie tv cult Lost.

Ora, in una nuova intervista con Jake's Takes per sponsorizzare la nuova serie tv Fallout, la star ha condiviso il suo personale entusiasmo per il finale di Lost, uno degli argomenti di discussione più famosi nella storia della televisione. L'attore ha affermato che "il finale di Lost è un gran finale", ma che non ha molte occasioni per condividere il suo entusiasmo perché ancora oggi diversi fan se ne lamentano con lui quando lo incontrano per strada. L'attore ha anche detto la sua sul finale di Ben, rimasto seduto su quella famosa panchina davanti a quella famosa chiesa durante quella famosa scena finale...

"Sì, penso che alla fine anche Ben entrerà in quella chiesa, ma dovrà condurre un certo numero di vite prima di poterlo fare e soprattutto dovrà condurle con maggior successo rispetto alla prima. Dovrà trovare il suo specchio redentore per poter poi entrare nella chiesa e andarsene come gli altri: nel finale di Lost, come alla fine di una commedia shakespeariana, tutti vanno in coppia verso la felicità o il paradiso."

Potete ritrovare Michael Emerson nella serie tv di Fallout, disponibile su Prime Video con tutti gli otto episodi della prima stagione.

