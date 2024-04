Fallout non vuole contraddire i videogame: 'Il nostro obiettivo è rimanere fedeli'

Dopo oltre vent'anni di successo nel mondo videoludico, Fallout sta per debuttare su Prime Video, co-creato da Jonathan Nolan insieme a Todd Howard e i co-showrunner Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner. Interpellata sull'argomento, Robertson-Dworet ha chiarito che l'intenzione è quella di rimanere fedeli al materiale originale.

Mentre la seconda stagione di Fallout è quasi ufficiale, Geneva Robertson-Dworet ha spiegato l'approccio con la prima stagione:"Presumiamo che tutto quanto visto nei giochi sia accaduto, e che il nostro show si svolga solo un paio d'anni dopo. Volevamo essere fedeli a tutti loro e non contraddirli" ha spiegato la showrunner di Fallout.

"Spesso con un adattamento si aggiungono cose. Si perde sempre qualcosa, c'è sempre un po' di dare e avere. Con un romanzo, ad esempio, si perde un po' della sensazione psicologica interna, il modo in cui un libro può farti sentire dentro la testa di un personaggio. Ma si guadagna luce, immagine e suono, si aggiungono tutte queste cose che non sono presenti nel libro o che devi immaginare" ha aggiunto Nolan.

Il co-creatore di Westworld spiega anche la differenza con i videogiochi:"Si perde l'interattività, la capacità di girarsi e camminare in quell'angolo ed esplorare. Il marchio distintivo dei giochi Fallout è quell'esplorazione del mondo aperto. Si perde anche l'ambiguità morale che i videogiochi hanno, in cui puoi giocare come un bravo o cattivo ragazzo. Quindi, abbiamo dovuto capire come tradurre tutta quella libertà nei limiti di un medium come la televisione, dove prendiamo decisioni per conto degli spettatori".

La serie è disponibile da oggi, mercoledì 10 aprile, su Amazon Prime Video. Non perdetevi la nostra opinione sulla serie Fallout.

Uccelli di rovo è uno dei più venduti oggi su