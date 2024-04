Fallout, avete notato la reunion di Justified durante il primo episodio?

Ci sono diverse presenze di rilievo durante la prima stagione di Fallout su Amazon Prime Video ma un casting che non era stato annunciato si è subito palesato nel primo episodio della serie basata sull'omonimo franchise videoludico conosciuto in tutto il mondo, con protagonisti Walton Goggins ed Ella Purnell.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su Fallout. In attesa di novità, potete scoprire quali sono i piani di Amazon per Fallout 2.

Goggins interpreta Cooper Howard e nell'ultima scena della première della serie incrocia il suo percorso con un volto familiare di Justified.

Un trio di uomini riesce a dissotterrare il Ghoul di Goggins da una bara nel terreno, dov'è mantenuto in vita attraverso una costante infusione di sostanze chimiche, in maniera tale che possa servire per lavori ogni tanto. Il leader degli uomini che sperano di acquisire i servizi di Ghoul si chiama Honcho, ed è interpretato nientemeno che da Mykelti Williamson.

Se non avete mai visto Justified sicuramente riconoscerete Williamson per aver interpretato Bubba, il miglior amico di Forrest Gump al fronte (Tom Hanks) nel film di Robert Zemeckis. Per i fan di Justified Williamson è soprattutto Ellstin Limehouse.

Vedere Walton Goggins e Mykelti Williamson in un'altra serie che non sia Justified non può che far piacere ai fan della serie western.



Non perdetevi la nostra recensione di Fallout, la prima stagione della serie tratta dall'omonimo videogioco.

