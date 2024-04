Fallout, QUEL numero di telefono funziona davvero! Ecco chi risponde

Una serie come Fallout è una vera e propria miniera di easter-egg: lo show Amazon ha spinto sin dal primo istante il piede sul pedale dell'acceleratore da questo punto di vista, cominciando a regalarci strizzatine d'occhio di ogni genere già a partire dal suo primo episodio. Prendiamo, ad esempio, il caso di un certo numero di telefono.

Nel primo episodio della serie che ha indispettito i fan di Fallout: New Vegas vediamo infatti il personaggio di Walton Goggins registrare uno spot per la Vault-Tec, l'azienda che costruisce i rifugi anti-atomici che da anni ormai abbiamo imparato ad associare alla celebre saga videoludica.

Nel corso della registrazione, Cooper Howard segnala agli spettatori il numero 213-25-VAULT (o 213-258-2858), che fa riferimento a una linea telefonica di Los Angeles: si tratta del numero da comporre per assicurarsi il posto in un Vault in caso di esplosione nucleare. Ma cosa succederebbe se provassimo a comporre quel numero nella vita reale?

In America qualcuno ci ha ovviamente provato, trovandosi ad ascoltare circa 20 secondi di urla ininterrotte prima del silenzio assoluto: si tratta di qualcosa che potrebbe avere a che fare con il mistero del Vault 4, dove sappiamo essere avvenuti degli incidenti. Easter-egg a parte, comunque, qui vi lasciamo la nostra recensione di Fallout!

