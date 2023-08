Fallout, nuove foto leak per la serie Prime Video: che grande set post-apocalisse!

Le riprese di Fallout, l'attesissima serie tv live-action adattamento del famoso videogame omonimo prodotta e distribuita dalla piattaforma di streaming Prime Video, sono terminate da qualche tempo, ma in attesa di first look ufficiale in queste ore alcune foto hanno trovato la loro strada online.

Secondo quanto riferito, le foto tratte dal set di Fallout - disponibili cliccando sul link della fonte che trovate in basso - sono state scattate lo scorso dicembre, dalla finestra di un ospedale che è stato 'addobbato' dagli scenografi per rappresentare una struttura Vault-Tec, completa del famoso logo. Le foto dal set sono inizialmente apparse su Discord, ma da allora sono state diffuse su diversi social, grazie appunto al thread di Reddit. L'aspetto del logo Vault-Tec, molto accurato rispetto alla fonte dei videogame, soddisfa le vostre esigenze da fan della saga? Ditecelo nei commenti!

Ricordiamo che la serie tv di Fallout di Prime Video è interpretata da Kyle MacLachlan, leggendario attore 'lynchiano' di Velluto Blu, Dune e Twin Peaks, e anche da Xelia Mendes-Jones, Aaron Moten, Ella Purnell (Yellowjackets) e Walton Goggins (The Hateful Eight). Jonathan Nolan ha diretto il primo episodio dello show, con Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner come showrunner della serie. Insieme a Nolan, la co-creatrice di “Westworld” Lisa Joy e Athena Wickham sono i produttori esecutivi della serie Fallout per Kilter Films, insieme al game director di Bethesda Game Studios Todd Howard e James Altman di Bethesda Softworks.

Prime Video non ha ancora comunicato una data d'uscita per Fallout, dunque rimanete sintonizzati.