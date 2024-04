Fallout: perché il mostro più famoso del videogame non appare nella serie tv?

L’adattamento seriale di Fallout ha regalato una serie di sorprese ai fan della saga videoludica, riuscendo a portare sul piccolo schermo tanti elementi principali e secondari dell’universo delle opere Bethesda pur senza rivelare tutte le carte. Gli showrunner della serie hanno spiegato la scelta di tenere fuori dalla prima stagione i Deathclaws.

Dopo aver riportato i dati relativi allo streaming di Fallout, torniamo ad occuparci del gioiello presente sul catalogo di Amazon Prime Video per condividere le parole di Graham Wagner e Geneva Robertson-Dworet a proposito della scelta di non inserire negli episodi della prima stagione i Supermutanti, i Deathclaw e altri dettagli fondamentali della lore della saga.

Parlando con The Wrap, I due produttori hanno spiegato: “Volevamo inserire i Deathclaw, ma non volevamo farlo male. Rappresentano qualcosa di monumentale. Volevamo conservare qualcosa per la stagione 2 per poter introdurli come si deve e non aggiungerli semplicemente all’enorme costruzione del mondo che abbiamo dovuto fare già nella stagione 1. Quindi, nella stagione 2, siamo davvero entusiasti di affrontare finalmente uno degli elementi più iconici del gioco”.

In questo senso, la Robertson-Dworet ha chiarito come abbiano deciso quali elementi tenere per i prossimi capitoli: “Ci sono cose così conosciute che siamo stati tentati di metterle tutte nella stagione 1. Ma d’altra parte, non volevamo che la serie sembrasse scritta da persone che avessero passato 10 secondi a leggere la pagina Wikipedia di Fallout senza preoccuparsi di dare un taglio più profondo. Per questo era importante per noi portare anche qualcosa di più profondo nella prima stagione. Speriamo che questo non facci arrabbiare i fan perché non siamo arrivati fino in fondo, ma speriamo che abbiano pazienza e che preghino con noi di avere una seconda stagione per portare queste cose sullo schermo”.

A prescindere dalle preghiere di autori e pubblico, sembra sempre più sicuro che la seconda stagione di Fallout, sebbene non ancora ufficializzata, possa diventare presto una concreta certezza, portando dunque con sé nuovi pezzi dell’universo narrativo dei videogiochi.

In attesa di sapere qualcosa di più in merito, vi lasciamo alla nostra recensione di Fallout.

