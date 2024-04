Fallout, perché le puntate sono uscite tutte al day one e non settimanalmente?

il modello binge-watching applicato a Fallout non ha convinto tutti, dato che diversi critici e molti spettatori hanno notato che la serie di Prime Video avrebbe sicuramente beneficiato di una distribuzione settimanale.

La mossa effettivamente è stata a dir poco sorprendente, considerato che a parte Netflix (che pure si sta sempre più orientando verso la distribuzione 'in volumi', almeno per le sue serie tv di punta) tutti gli altri servizi di streaming on demand, come Paramount+, Apple TV+, Max e Disney+ seguono un modello di uscita classico per i propri titoli seriali, con nuove puntate distribuite di settimana in settimana: è una tecnica consolidata dell'era classica della tv e che oggi anche nell'era dello streaming si è rivelata particolarmente efficace, perché spinge gli abbonati a 'restare abbonati' per continuare la serie tv che li appassiona e seguirla appuntamento dopo appuntamento (al contrario di una rapida scorpacciata dopo la quale, volendo, si potrebbe annullare la propria sottoscrizione al servizio).

Del resto lo stesso Prime Video ci ha abituato all'uscita settimanale per le sue serie tv di punta: The Boys, Reacher, Il signore degli anelli: Gli anelli del potere, Gen V, tutte queste serie arrivano sulla piattaforma con episodi settimanali, mentre il modello binge-watching viene riservato a titoli 'minori', nel senso di meno appetibili per il grande pubblico (pensiamo a Inseparabili, remake del film di David Cronenberg con protagonista Rachel Weisz).

Allo stesso tempo però è impensabile che Prime Video avesse poca fiducia in Fallout e che volesse 'togliersi il pensiero' facendolo uscire subito tutto insieme: ce lo dimostra l'ampio budget messo a disposizione per il progetto, ma anche i piani per Fallout 2 già in sviluppo. La scelta ricorda un po' quella fatta da Netflix con One Piece: un progetto rischioso con cui andare subito all-in per registrare immediatamente l'impatto avuto sul pubblico.

Sarà interessante vedere nelle prossime settimane come si evolverà il successo di Fallout: le visualizzazioni resteranno alte, continueranno a salire oppure si abbasseranno? Rimanete sintonizzati su Everyeye perché monitoreremo la situazione per voi.

