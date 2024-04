Fallout, in che modo le persone diventano Ghoul nella serie?

L'universo di Fallout approda sul piccolo schermo raccogliendo grande successo sia dai giocatori dei videogiochi sia da chi è rimasto semplicemente incuriosito dalla sua ambientazione post apocalittica dove tutto è folle e pericoloso.

Sulla Terra, 200 anni dopo l'apocalisse, nessuno possiede niente e gli esseri umani non sono più tanto umani: e se gli scarafaggi si sono evoluti per sopravvivere alle radiazioni, una cosa simile è successa agli uomini rimasti sulla superficie, lontani dal comfort nei Vault, che si sono trasformati in Ghoul, uomini in putrefazione, molto simili agli zombie. Ma in che modo le persone si trasformano in queste creature senza naso?

Nell'universo di Fallout, la "ghoulificazione" è una conseguenza delle radiazioni ma non basta semplicemente esserne esposti. Infatti una dose massiccia di radiazioni è comunque in grado di uccidere un uomo nell'universo della saga videoludica ma se un corpo viene esposto a una quantità molto concentrata ma non letale di radiazioni questo si trasformerà in Ghoul. Insomma ciò che non uccide fortifica e ti trasforma in Ghoul! Questo destino toccherà anche a Lucy MacLean adesso che è salita in superficie dopo una vita passata al sicuro e lontana dalle radiazioni? Questo potrebbe dircelo soltanto la seconda stagione di Fallout: nell'attesa potete recuperare tutti gli easter egg in Fallout.

