Fallout, quali sono i piani di Amazon per la stagione 2? Facciamo il punto

L'olocausto nucleare è ormai avvenuto, è tempo di chiudersi nel Vault! La prima stagione di Fallout ha finalmente fatto il suo esordio su Amazon e, mentre in molti non avranno ancora fatto in tempo a godersi questi primi episodi, in tanti si stanno già portando avanti con il lavoro pensando al futuro dello show.

Al momento, come sempre accade in questi casi, non ci sono ancora annunci ufficiali di una seconda stagione: chi ha già avuto modo di arrivare al finale della prima stagione di Fallout (non faremo spoiler in questa sede, ovviamente) avrà però sicuramente avuto l'impressione che l'idea non sia certo quella di fermarsi qui.

Per quanto manchi l'ufficialità, d'altronde, aggiornamenti incoraggianti in tal senso sono già arrivati: nei giorni scorsi si è infatti parlato della California come scenario delle riprese di Fallout 2, la cui produzione dovrebbe essere incoraggiata da uno sgravo fiscale di ben 25 milioni di dollari.

Tutto, insomma, sembra andare nella direzione giusta: l'unica incognita, al momento, riguarda i risultati effettivi raccolti da questi primi episodi, ma per questo bisognerà ovviamente attendere un lasso ragionevole di tempo! Al momento, comunque, l'impressione è che si possa cominciare a nutrire un certo ottimismo: difficilmente la corsa di Fallout su Prime Video si fermerà qui.

