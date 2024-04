Fallout, il nuovo poster della serie scatenerà l'hype dei veri fan

Dopo la prima clip ufficiale di fallout, Prime video ha pubblicato un nuovo poster della serie che potrebbe scatenare un deja vu nella mente dei fan della saga videoludica.

Il nuovo poster, difatti, rievoca proprio le storiche copertine dei videogiochi di Fallout, con l’elmo di un soldato della confraternita d’acciaio in primo piano scheggiato in un occhio dal logo di prime video. L’immagine ha scatenato l’hype dei fan: “Faccio davvero il tifo per questa serie, dietro le quinte si dicono cose positive che fanno pensare che questo sia più di un semplice adattamento amoroso di un franchise videoludico di successo e che passione e cura siano state impiegate nello sviluppo di una storia unica.” Scrive un utente sul social network X, “Gli adattamenti dei giochi mi hanno segnato, ma per qualche ragione sono cautamente ottimista per questo” aggiunge un altro.

Ricordiamo, così come annunciato anche dal poster, che tutti gli 8 episodi di Fallout verranno pubblicati su Amazon Prime video l’11 Aprile 2024. Jonathan Nolan dirigerà i primi tre episodi. Nel cast saranno presenti Ella Purnell e Walton Goggins, rispettivamente nei ruoli di Lucy e il Ghoul. Oltre a loro, anche Kyle MacLachlan, Mike Doyle, Matt Berry, Moisés Arias, Johnny Pemberton e molti altri. Se volete approfondire, qui potrete trovare 5 Easter egg che potrebbero esservi sfuggiti nel trailer di Fallout.

