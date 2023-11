Fallout, le prime foto della serie tv Prime Video sono spettacolari!

Dopo il teaser segreto della serie Tv di Fallout presentato al Gamescom, ecco che finalmente vengono pubblicate le prime immagini ufficiali della serie.

Trasposizione televisiva ispirata all’omonimo videogame, le prime immagini, visibili in fondo all’articolo, ci regalano uno sguardo alle tute blu e gialle caratteristiche del gioco, oltre che alla fantastica power-suit e alle ambientazioni post-apocalittiche. Nei commenti al post i fan sembrano essere entusiasti e la curiosità verso il prodotto Amazon Prime Video pare crescere sempre di più.

La serie non sarà l’adattamento di nessuno dei capitoli videoludici di Fallout, ma la trama sarà del tutto originale e canonica, ambientata nella Los Angeles post apocalisse. Ma come possiamo dedurre dalle prime immagini, non mancheranno assolutamente riferimenti e easter-egg ricollegabili ai giochi.

Ricordiamo che il cast della serie include Ella Purnell, Walton Goggins, Aaron Moten, Moisés Arias, Kyle MacLachlan, Sarita Choudhury, Michael Emerson, Leslie Uggams, Frances Turner, Dave Register, Zach Cherry, Johnny Pemberton, Rodrigo Luzzi, Annabel O'Hagan e Xelia Mendes-Jones.

La serie debutterà sulla piattaforma Amazon Prime Video il 12 aprile 2024. Fallout è realizzata da Kilter Films, fondata e gestita da Lisa Joy e Jonathan Nolan, in collaborazione con Amazon, Todd Howard per Bethesda Game Studios e James Altman per Bethesda Softworks. E voi cosa ne pensate di queste prime immagini? Vi piacciono? Fatecelo sapere nei commenti.