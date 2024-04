Fallout, Prime Video ha sbagliato a farla uscire con il modello binge watching?

Amazon Prime Video propone ai propri abbonati diverse serie tv di grande richiamo come The Boys e Gli anelli del potere. L'ultimo grande titolo atteso dai fan è Fallout, l'adattamento del celebre videogioco, proposto da Prime Video nella modalità che favorisce il binge watching, preferendola all'uscita singola settimanale.

Ma c'è chi si chiede se alla serie non avesse giovato quest'ultima soluzione. I co-creatori Graham Wagner e Geneva Robertson-Dworet, hanno scelto di raccontare una storia originale ambientata nel medesimo universo, permettendo ai fan e anche agli spettatori che non conoscono il videogioco di iniziare la serie con le conoscenze simili, non sapendo quale sarà il finale. Grazie al binge watching molti spettatori stanno già pensando alle cose che dovrebbero esserci in Fallout 2.



Tuttavia, Fallout contiene un sacco di dettagli specifici del proprio universo, utili alla spiegazione delle premesse, dei personaggi e delle ambientazioni. I primi episodi si concentrano molto sulle spiegazioni che riguardano la Grande Guerra del 2077 e su come l'umanità sia arrivata a vivere nei rifugi sotterranei. Nonostante la serie abbia una trama inedita ci sono diversi easter egg del videogioco all'interno dei vari episodi e la scelta di distribuire la serie in un unico blocco potrebbe aver penalizzato questi dettagli nascosti perché solitamente il binge watching permette di evitare possibili e pericolosi spoiler.

Voi cosa ne pensate? Avreste voluto vedere un episodio a settimana o siete felici di poter vedere la serie tutta insieme? Scoprite i 5 migliori easter egg di Fallout.

