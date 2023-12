Fallout, il produttore promette grandi cose: 'Abbiamo appena scalfito la superficie'

Il viaggio nell’universo di Fallout che comincerà con la prima stagione della serie tv presentata da Amazon Prime Video, potrebbe essere soltanto la punta di un iceberg molto più grande e che permetterà ai fan del videogioco e al pubblico televisivo di esplorare un universo gigantesco per lore e per possibili temi da trattare e approfondire.

Dopo aver condiviso il trailer di Fallout, riportiamo le parole di uno degli showrunner della serie tv, Graham Wagner, che, rispondendo a Collider a proposito di una road map per nuove stagioni, ha spiegato quali siano le intenzioni per il futuro del franchise: “Ce l’abbiamo. Davvero. Non so come parlarne, ma voglio assicurarvi che ce l’abbiamo”.

Quindi il produttore ha continuato: “Sento che abbiamo a malapena scalfito la superficie di ciò che volevamo fare, quindi c’è ancora molto da fare. Penso spesso alla follia di Fallout, e, se dovessimo affrontarla tutta insieme, sarebbe troppo difficile. Quindi ci stiamo prendendo il nostro tempo e stiamo facendo dei passi in avanti. Anche se, allo stesso tempo, credo che nei primi due episodi succedano un sacco di cose. Quindi, è un racconto pazzescamente veloce dal punto di vista narrativo, ma dal punto di vista di Fallout stiamo andando molto piano e siamo pazienti, perché abbiamo ancora molto da fare”.

In attesa di capire quali saranno le follie del mondo raccontato dalla saga videoludica che verranno messe sotto la lente d'ingrandimento durante la prima stagione dello show, vi lasciamo alle reazioni del web al primo trailer di Fallout.