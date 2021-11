Fallout, il progetto della serie Amazon è ancora in piedi: parola di Todd Howard

Non avevamo avuto aggiornamenti nei mesi scorsi di Fallout, la nuova serie Amazon tratta dalla saga di videogiochi, a parte alcuni commenti di Lisa Joy, che cura il progetto insieme a Jonathan Nolan, co-creatore insieme a lei di Westworld. I lavori, in ogni caso, vanno avanti, come conferma anche Todd Howard di Bethesda.

Non sappiamo ancora cosa possiamo aspettarci da Fallout, quindi, ma almeno i fan più preoccupati per una cancellazione della serie prima ancora del suo debutto possono tranquillizzarsi.

In occasione dell'uscita di The Elder Scrolls V: Skyrim: Anniversary Edition, Todd Howard è intervenuto su Reddit per rispondere alle domande degli utenti. Una di queste riguardava proprio la serie Amazon Prime Video su Fallout, e la sua risposta è stata:

"Sta andando avanti. Sono davvero entusiasta di essere al lavoro con Jonathan Nolan, Lisa Joy e Amazon per questo progetto."

I due creatori di Westworld sono stati annunciati nel luglio del 2020, e anche se le parole di Todd Howard non aggiungono nulla di concreto a quanto già sappiamo, in casi come questi torna utile il proverbio "nessuna nuova, buona nuova". Staremo naturalmente a vedere se nelle prossime settimane arriveranno altre dichiarazioni più significative.

Per gli adattamenti dai videogiochi è un periodo piuttosto prolifico: oltre a Fallout, nei prossimi mesi sono attesi al cinema Sonic 2, Uncharted e Resident Evil: Welcome to Raccoon City, e nel 2022 vedremo l'attesissima serie tv su The Last of Us.