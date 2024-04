Fallout, promossa o bocciata? Il punteggio Rotten Tomatoes della serie Amazon

Un debutto incredibile per Fallout, la serie Prime Video adattamento televisivo del famoso videogame apocalittico: lo show porterà sul piccolo schermo una storia originale, ma come ribadito più volte dalla produzione l'obiettivo di Fallout è rimanere fedeli ai videogiochi.

Sembrerebbe che la critica abbia accolto bene questo aspettato considerate le recensioni su Rotten Tomatoes la cui accoglienza alla serie TV Prime Video è davvero calorosa. Al momento in cui scriviamo, infatti, Fallout vanta un indice di gradimento del 91% ma, ricordiamo, che il punteggio non è del tutto definitivo. Dal debutto, però, non possiamo che notare che la serie sia stata già stata ampiamente premiata nel lavoro, di certo non facile, di rendere in live-action un universo complesso come quello di Fallout.

Per scoprire cosa ne pensiamo noi non perdetevi la nostra recensione di Fallout.

Ideato da Jonathan Nolan e Lisa Joy, le menti dietro Westworld di HBO, Fallout promette di portare gli spettatori in un viaggio folle ambientato proprio nell'universo post-apocalittico già noto ai fan dei giochi che si terrà dopo gli eventi di Fallout 4. Lo show seguirà Lucy, Maximus e il Ghoul offrendo al pubblico un'esperienza, attraverso prospettive diverse, sempre più simile a quella del videogioco.

La serie TV verrà rilasciata l'11 aprile su Prime Video: e voi cosa vi aspettate da Fallout? Scrivetecelo nei commenti!

