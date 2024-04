Fallout promosso o bocciato? Le prime reazioni alla serie tv dopo l'anteprima a Cannes

Dopo la pubblicazione del poster di Fallout è quasi tutto pronto per il debutto della serie su Prime Video, ma nel frattempo vi proponiamo la reazione della stampa americana alla premiere dell'adattamento tv, che è stata presentata in queste ore a Cannes in occasione dell'evento Canneseries.

Causa embargo non possiamo ancora condividere con voi le nostre impressioni sulla serie, che abbiamo visto in anteprima, ma in compenso possiamo raccontarvi che Fallout ha ricevuto un'accoglienza calorosa a Cannes: la risposta all'umorismo graffiante e bizzarro della serie, che rispecchia con fedeltà quello dei videogame, è stata buona, e molto apprezzato è stato anche lo stile retro-futuristico da anni '50, estremamente autentico nei confronti di quello dei capitoli interattivi della saga Bethesda. Inoltre, la protagonista Emma Purnell ha ricevuto il premio come stella nascente di Canneseries: l'attrice di origine britannica, che ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo in Yellowjackets e con Fallout è al suo primo ruolo da protagonista, accettando il premio ringraziato tutti coloro che sono coinvolti in Fallout, compresi tutti i suoi co-protagonisti.

Fallout debutterà in esclusiva su Prime Video dall'11 aprile prossimo, con tutti gli otto episodi della prima stagione che saranno disponibili in contemporanea dal giorno del lancio secondo il modello binge-watching, molto raro in casa Amazon.

Per altri contenuti scoprite perché Jonathan Nolan ha fatto Fallout dopo Westworld e cosa lo affascina del 'fanta-western'.

