Fallout, quante puntate avrà la serie TV Amazon Prime Video?

Quante puntate avrà Fallout? Se avete già imparato a memoria il trailer ufficiale di Fallout ma volete saperne di più sul numero di episodi della serie tv Prime Video,questo è l'articolo che fa per voi.

A questo proposito, possiamo confermarvi che la serie tv di Fallout sarà composta da un totale di 8 episodi: inoltre, a differenza del canonico modello di distribuzione settimanale usato per le serie tv di punta del servizio come Reacher, The Boys o Il signore degli anelli: Gli anelli del potere, oppure quello mid-season che divide in due parti un'unica stagione (utilizzato ad esempio per la serie animata Invincible 2, le 8 puntate di Fallout usciranno tutte insieme secondo il modello 'binge-watching', a partire dal prossimo 11 aprile.

Ricordiamo che il fratello del regista neo-Premio Oscar Christopher Nolan, Jonathan Nolan, ha diretto i primi tre episodi della serie, prodotta dalla sua società di produzione Kilter Films. Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner figurano come executive producers, autori e co-showrunners, con Jonathan Nolan e Lisa Joy, i creatori dell'acclamata serie tv di HBO Westworld, che hanno lavorato come executive producers insieme a Todd Howard di Bethesda Game Studios e a James Altman di Bethesda Softworks.

Per altri contenuti sulla serie vi suggeriamo di recuperare questi 5 dettagli importanti da sapere su Fallout.