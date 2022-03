Fallout, Ella Purnell si aggiunge al cast della serie Amazon con Walton Goggins

C'è una nuova aggiunta al cast di Fallout la serie di Amazon Prime Video basata sulla celebre saga videoludica di Bethesda Softworks annunciata già nel corso del 2020: diamo il benvenuto a Ella Purnell.

Dopo l'annuncio di Walton Goggins nel cast di Fallout, ecco aggiungersi un altro interessante nome alla lista delle star della nuova serie targata Amazon.

Ella Purnell, giovane attrice di talento che abbiamo già visto in numerose produzioni di vario genere (dai film per il grande schermo come Maleficent e Miss Peregrine alle serie tv come Belgravia e Yellowjackets), si unirà infatti all'atteso show di Amazon, sebbene di dettagli sul suo ruolo non ne siano ancora stati forniti.

Sembrerebbe, tuttavia, che Purnell sia stata scelta per interpretare la protagonista, a cui ci si riferisce con il nome di Jean, ovvero "una giovane donna dall'atteggiamento costruttivo che potrebbe nascondere un pericoloso segreto".

Fallout, prodotto dai creatori di Westworld Jonathan Nolan e Lisa Joy, porterà sullo schermo le epiche avventure dell'omonimo videogame, sebbene non si sappia ancora esattamente quali capitoli del franchise saranno adattati, e quanto fedeli ai giochi sarà la scrittura.

Graham Wagner e Geneva Robertson-Dworet saranno gli showrunner della serie, con Jonathan Nolan sulla sedia da regista per l'episodio pilota. Le riprese dovrebbero iniziare entro l'anno.