Fallout, qual è il budget (faraonico) della serie su Amazon Prime Video?

Se si vuole dare vita a una celebre serie di videogiochi ambientati in un futuro post-apocalittico è ovvio che i costi saranno davvero enormi: vediamo allora assieme qual è stato il budget per Fallout, arrivata in streaming su Amazon Prime Video.

La fonte è Variety che riporta la cifra enorme per Fallout: 153 milioni di dollari per la prima stagione. Un budget davvero faraonico per un prodotto sul piccolo schermo, per fare un esempio la prima stagione di The Last of Us è costata circa 100 milioni di dollari alla HBO.

Ovviamente il discorso per Fallout è diverso, perché sono tantissimi gli elementi "costosi" per quanto riguarda la produzione della serie. Intanto l'ambientazione post-apocalittica da guerra nucleare, in un periodo che va oltre i 200 anni rispetto a quando è stata sganciata la prima bomba nella serie. Poi c'è la questione degli anni '50 e il dover ricreare quel look visto che un pezzo di mondo si è fermato a quel periodo.

Senza contare tutta la parte di CGI per le location devastate e per i mostri che si vedono nel corso di Fallout, assieme alle armature della Confraternita, la ricostruzione dei Vault e tutti gli oggetti di scena d'epoca per la storyline ambientata nel passato.

Insomma Prime Video per Fallout ha speso una cifra davvero ingente, investendo parecchio nel progetto, ma come vi dicevamo nella nostra recensione di Fallout ha fatto decisamente centro.

E voi che ne pensate del budget della serie? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo a 5 serie tv post-apocalittiche da vedere se vi è piaciuta Fallout.

Il Trono Di Spade Stagioni 1 - 8, La Serie Completa (Box Dvd 38) è uno dei più venduti oggi su