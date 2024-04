Dopo Fallout, qual è la prossima serie tratta da un videogioco in sviluppo?

Fallout è sulla bocca di tutti. La serie TV tratta da una delle saghe più importanti degli ultimi anni non avrebbe potuto fare altrimenti, nel bene e nel male. Il lavoro compiuto da Prime Video è tuttavia meritevole di complimenti, ragion per cui la speranza dei videogiocatori si è riaccesa proprio nei confronti di questa categoria di prodotti.

Oggi andiamo a tirare una riga e ad analizzare quelle che saranno le prossime serie TV tratte dai videogiochi in uscita nel prossimo periodo. Per l’occasione ci siamo concentrati su due show, uno in arrivo nel 2024 ed uno nel 2025, che riteniamo essere i più interessanti. Nel mentre, si è da poco conclusa la seconda stagione di un’altra serie TV tratta dal mondo dei videogiochi che sembra aver finalmente convinto, come vi raccontiamo nella nostra recensione di Halo 2 su Paramount.

The Last of Us 2 (TBA 2025)

Partiamo con quello che è il prodotto più chiacchierato e probabilmente atteso di questa categoria: la seconda stagione di The Last of Us. Dopo l’incetta di premi e applausi da pubblico e critica collezionati con la prima stagione, HBO è chiamata a dare il meglio di sé con la seconda parte. Seconda parte che, come per il corso videoludico, introdurrà il personaggio di Abby insieme ai co-protagonisti di The Last of Us Parte 2 e, immaginiamo, i suoi devastanti avvenimenti.

Arcane 2 (novembre 2024)

Altro prodotto da tenere sottocchio è la seconda stagione di Arcane. Dopo un esordio incredibile avvenuto nel 2021 (qui potete leggervi la nostra recensione di Arcane), la serie animata tornerà con i suoi meravigliosi protagonisti nel mondo magico tratto da League of Legends. Le aspettative per questa seconda stagione sono altissime e, siamo sicuri, non resteremo delusi. A rincarare la dose ci ha pensato la stessa Ella Purnell, doppiatrice di Jinx, la quale ha confermato quanto Arcane 2 sarà devastante.

