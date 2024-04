Fallout, qual è la timeline della serie tv e come si collega ai videogame Bethesda?

Qual è la timeline della serie tv di Fallout rispetto ai videogame? È una domanda che i fan della saga si saranno sicuramente posti, e dopo avervi parlato delle prime reazioni a Fallout da Canneseries proviamo a rispondervi.

Pur avendo visto in anteprima la serie chiaramente non possiamo parlare della trama o fare spoiler però, grazie ad un'intervista degli showrunner di Fallout Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner con The Direct di qualche giorno fa, possiamo aiutarvi a farvi un'idea più o meno precisa della sequenza temporale dello show e di come si collegherà ai giochi precedenti.

Dworet ha infatti confermato che "la serie tv di Fallout è ambientata dopo i giochi" e che lo show di Prime Video "si è impegnata a mantenere canonico tutto ciò che i fan sanno del franchise: "Penso che sia questo il punto: abbiamo preso spunto da tutti i giochi. E poiché il nostro show è ambientato dopo i giochi, volevamo essere fedeli alla mitologia di tutti i giochi preesistenti. L'unica cosa che abbiamo ignorato sono i finali: come saprete in ognuno dei capitoli della saga usciti finora ci sono finali multipli, per ogni singolo gioco, quindi non potevamo sceglierne uno per renderlo canonico perché altrimenti avremmo eliminato automaticamente gli altri, rischiando di delegittimare l'esperienza di gioco di una fetta dei fan. Quindi abbiamo cercato un approccio che potesse rendere plausibili tutti i possibili finali di ogni gioco."

Fallout uscirà l'11 aprile su Prime Video, con tutti gli otto episodi della prima stagione immediatamente disponibili. Per altri contenuti guardate il poster finale di Fallout.

