Fallout: quando e come vedere la serie tv di Prime Video in streaming su Twitch

Se avete letto le prime reazioni a Fallout arrivate da Cannes e non vedete l'ora di poter scoprire la serie tv tratta dalla famosa saga di videogame, non possiamo non parlarvi della partnership tra Prime Video e Twitch.

Per contribuire ad aumentare il numero di persone che avranno accesso alla première, prevista per l'11 aprile prossimo, Prime Video ha infatti collaborato con diversi streamer di Twitch per un vero e proprio 'watch-party' dedicato a Fallout, che inizierà giovedì 11 aprile, lo stesso giorno in cui tutti gli otto episodi saranno caricati su Prime Video. Nel corso della giornata, alcuni streamer Twitch selezionati potranno condividere il primo episodio in diretta sui loro canali.

L'elenco degli streamer include:

/Shroud

/BrookAB

/TheOnlyRyann

/DEERE

/CohhCarnage

/KingGothalion

/TheBronzeGirl

/DansGaming

/SweeetTails

/Elspeth

/Techniq

/Swiftor

/GassyMexican

/Tooniversal

/bloodyfaster

Twitch ha condiviso la notizia dei live streaming su X con una grafica raffigurante l'iconico pollice in su di Vault Boy. I videogiochi di Fallout hanno venduto oltre 46,4 milioni di copie, inclusa l'impressionante cifra di 12 milioni di unità vendute da Fallout 4 al lancio, e l'intera serie gode di un'enorme popolarità tra gli appassionati di videogame, motivo per cui questa partnership con Twitch potrebbe dimostrarsi una mossa vincente per Prime Video.

Lo ricordiamo, Fallout uscirà l'11 aprile con tutti gli otto episodi disponibili dal giorno d'uscita. Per altri contenuti scoprite qual è la timeline della serie tv di Fallout e come si collega ai videogame.

Su Uccelli di rovo è uno dei più venduti di oggi.