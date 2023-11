Fallout, quando esce l'attesissima serie tv su Prime Video?

Quando esce Fallout su Prime Video? Con l'hype dei fan schizzato alle stelle dopo la pubblicazione delle prime foto ufficiali di Fallout, facciamo il punto della situazione sull'attesissima serie tv basata sul famoso videogame Bethesda.

In occasione della pubblicazione delle prime immagini della serie, infatti, la piattaforma di streaming on demanda Prime Video ha svelato che Fallout uscirà in esclusiva dal 12 aprile 2024, in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. La serie è creata dai creatori di Westworld Jonathan Nolan e Lisa Joy, qui executive producer per Kilter Films grazie al loro accordo generale con Amazon, con Nolan che ha diretto personalmente i primi tre episodi.

Basata su una delle più grandi serie di videogiochi di tutti i tempi, Fallout è la storia di chi ha e chi non ha in un mondo in cui non c’è quasi più nulla da avere. La storia è ambientata 200 anni dopo l’apocalisse, quando i gentili abitanti dei lussuosi rifugi antiatomici sono costretti a tornare nell’infernale paesaggio irradiato che i loro antenati si sono lasciati alle spalle: scopriranno che il mondo di superficie è ancora vivo e vegeto e composto da società incredibilmente complesse, allegramente bizzarre e incredibilmente violente che li aspetta.

Nel cast Ella Purnell (Yellowjackets), Walton Goggins (The Hateful Eight), Aaron Moten (Emancipation – Oltre la libertà), Moisés Arias (Il re di Staten Island), Kyle MacLachlan (Twin Peaks) e Xelia Mendes-Jones (La Ruota del Tempo).

Per altri contenuti, è stato confermato che Fallout racconterà anche la storia delle origini di Vault Boy.