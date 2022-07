Fallout, al via le riprese della serie Amazon! Ecco chi interpreterà Walton Goggins

Sono passati ormai due anni dall'annuncio della serie di Fallout targata Amazon: era il 2020 quando la nota piattaforma streaming si mise all'opera per dar vita allo show che per la prima volta avrebbe provato a trasporre sul piccolo schermo la popolarissima serie videoludica, per cui, a due anni di distanza, i tempi sono finalmente maturi.

Solo pochi giorni fa, d'altronde, il cast di Fallout è stato completato dagli innesti di Kyle MacLachlan e altri due attori: tutto ciò che restava da fare era metter mano alla macchina da presa, e stando a quanto leggiamo in questi istanti è in effetti arrivato il momento di accendere le luci sul set di questa nuova serie targata Prime Video.

Ad annunciare il via alle riprese è stato Walton Goggins tramite un post su Instagram: "Giorno 1 di Fallout per Amazon. Inspira profondamente... Espira... Vediamo dove ci porta questa strada" scrive l'attore che, con l'hashtag #theghoul, sembra in effetti rivelarci anche l'identità del misterioso personaggio a cui dovrà dare volto nel mondo post-olocausto nucleare che ci verrà presentato dallo show.

Quali sono le vostre aspettative? Credete che la serie Amazon riuscirà a rendere onore al materiale di partenza? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate i primi video dal set della serie di Fallout.