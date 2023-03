Fallout: le riprese della serie Amazon tratta dal videogame sono terminate?

Sono passati mesi dall'ultimo aggiornamento sulle riprese di Fallout, la serie Amazon Prime Video tratta dall'omonimo videogame, ma sembra che ci siano delle novità importanti. Le riprese si sono svolte a partire dalla scorsa estate in un clima di segretezza quasi totale e pare che si stiano avviando alla conclusione, se non si sono già concluse.

In un recente post su Instagram, una delle star del cast di Fallout, Walton Goggins, ha reso noto di aver terminato la propria parte di riprese della serie. Goggins non ha chiarito se le riprese di Fallout nel complesso siano state completate o meno, ma dato che è uno degli attori principali della serie, sembra probabile che la fase più importante della produzione si sia ormai conclusa. Parlando di Fallout nel suo complesso, Goggins non ha aggiunto molto altro sulla serie, ma ha continuato a descriverla come un "fottuto tsunami".

Come già detto, gran parte dello sviluppo di Fallout è stato tenuto molto segreto da Amazon e Bethesda. Al momento si sa che la serie seguirà una storia che non si baserà su alcun elemento della serie di videogiochi di Fallout. Detto questo, le immagini del set che sono trapelate hanno mostrato che la serie sembra avrà un look simile a quello di Fallout 3 e Fallout 4, in particolare. Dato che si tratta dei capitoli più celebri della saga di Fallout, non è sorprendente vedere che Amazon Studios stia basando la propria versione del suo mondo su questi titoli.

Fallout non ha ancora una finestra di lancio programmata, ma ora che le riprese sembrano indirizzate verso la conclusione c'è la possibilità che il debutto possa avvenire su Prime Video entro la fine del 2023 o all'inizio del 2024. Oltre a Goggins, nel cast saranno presenti anche Ella Purnell, Kyle MacLachlan, Mike Doyle, Xelia Mendes-Jones e Aaron Moten.